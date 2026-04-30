FORMELLO - Lazio, doppia seduta: Sarri riflette sulle rotazioni

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta e doppia gestione. Due allenamenti oggi, due partite rimaste prima della finale di Coppa Italia. Sarri fa il calcolo delle energie sprecate e fa i conti con gli acciacchi della rosa. Da qui al 13 maggio non verranno corsi rischi. Gila, Marusic e Zaccagni non erano tra i convocati con l'Udinese, stanno lavorando parzialmente con la rosa. Nel weekend si vedrà chi convocare e chi risparmiare nella trasferta di Cremona.

Cataldi ha accusato un attacco influenzale, è alle prese anche con qualche fastidio muscolare. Salvo sorprese salterà la gara di lunedì. Patric di nuovo in regia, quindi, con Rovella che spera in un utilizzo in corsa dopo il lungo stop per la frattura alla clavicola destra (con tanto di operazione). A centrocampo Basic potrebbe essere confermato titolare, Taylor è stato tra i più spremuti nelle ultime settimane. Non ha mai rifiatato da quando arrivato a Roma.

Domani e sabato allenamenti di pomeriggio, la rifinitura è programmata per domenica alle 11. Si tireranno le somme sulle rotazioni da portare avanti: Tavares potrebbe tornare dall'inizio, a destra Lazzari può strappare la conferma viste le condizioni di Marusic, tornato a Bergamo da un infortunio muscolare.