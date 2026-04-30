Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: "Mi hanno chiesto di Inter - Roma"

30.04.2026 15:55 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
Fonte: Tuttomercatoweb.com
Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: "Mi hanno chiesto di Inter - Roma"
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© foto di Federico Gaetano

Quasi quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, autosospeso dalla Can dopo l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano. All’uscita dalla caserma della GdF in cui è stato sentito dal pm Maurizio Ascione, ha risposto anzitutto alla presunta manipolazione degli audio Var di Inter-Roma, partita su cui la Procura non sta indagando al momento: “Lo escludo al 100%”.

Com’è andato l’interrogatorio?
“Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo”.

Crede ci sia una guerra tra arbitri?
“Non rispondo a queste cose”.

Da vice Rocchi, come sta vivendo questi giorni?
“Ve lo potete immaginare”.

Chi c’era come supervisore su Salernitana-Modena?
“Io ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con mia tranquillità”.

Ritiene che questa presunta frode sia stata fatta per favorire alcuni arbitri?
“Non rispondo a questa domanda, c’è un’indagine in corso e rispetto il lavoro del magistrato”.

Può darsi che chi si ritiene fuori dal mondo arbitrale si voglia vendicare?
“Rispetto il lavoro del magistrato, continuerò a ripetere solo quello”.

Andrea Castellano
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.