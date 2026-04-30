Inchiesta arbitri, Gervasoni interrogato: "Mi hanno chiesto di Inter - Roma"
Quasi quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, autosospeso dalla Can dopo l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano. All’uscita dalla caserma della GdF in cui è stato sentito dal pm Maurizio Ascione, ha risposto anzitutto alla presunta manipolazione degli audio Var di Inter-Roma, partita su cui la Procura non sta indagando al momento: “Lo escludo al 100%”.
Com’è andato l’interrogatorio?
“Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo”.
Crede ci sia una guerra tra arbitri?
“Non rispondo a queste cose”.
Da vice Rocchi, come sta vivendo questi giorni?
“Ve lo potete immaginare”.
Chi c’era come supervisore su Salernitana-Modena?
“Io ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con mia tranquillità”.
Ritiene che questa presunta frode sia stata fatta per favorire alcuni arbitri?
“Non rispondo a questa domanda, c’è un’indagine in corso e rispetto il lavoro del magistrato”.
Può darsi che chi si ritiene fuori dal mondo arbitrale si voglia vendicare?
“Rispetto il lavoro del magistrato, continuerò a ripetere solo quello”.