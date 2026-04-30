Inter, Lautaro Martinez avvisa Lazio: "Pronto a tornare, sono guarito!"

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Torna Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è stato ospite a Dazn per rispondere ad alcune fatte dai tifosi. In merito alle sue condizioni, l'argentino ha annunciato che ha smaltito il suo infortunio e che è pronto a rientrare in campo. Di seguito le sue parole: "Come va il recupero? Sono guarito, pronto per domenica. Domenica torno, sono guarito!".

Il centravanti, quindi, sarà a disposizione nella prossima giornata di campionato contro il Parma e, salvo ricadute, ci sarà anche contro la Lazio in finale di Coppa Italia.