Inter, Lautaro Martinez avvisa Lazio: "Pronto a tornare, sono guarito!"
30.04.2026 13:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Torna Lautaro Martinez. Il capitano dell'Inter è stato ospite a Dazn per rispondere ad alcune fatte dai tifosi. In merito alle sue condizioni, l'argentino ha annunciato che ha smaltito il suo infortunio e che è pronto a rientrare in campo. Di seguito le sue parole: "Come va il recupero? Sono guarito, pronto per domenica. Domenica torno, sono guarito!".
Il centravanti, quindi, sarà a disposizione nella prossima giornata di campionato contro il Parma e, salvo ricadute, ci sarà anche contro la Lazio in finale di Coppa Italia.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.