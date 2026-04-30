Inter, il punto sugli infortunati: in due rischiano la finale contro la Lazio
30.04.2026 11:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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Manca davvero poco e l'Inter potrà festeggiare la vittoria dello Scudetto, ma la stagione non sarà finita per i nerazzurri. Il 13 maggio, infatti, si terrà la finale di Coppa Italia contro la Lazio e la squadra di Chivu non si accontenterà di un solo titolo.
L'Inter, però, probabilmente non sarà al completo: se da un lato ha recuperato Lautaro, che giocherà titolare contro il Parma, restano fuori ancora Luis Henrique e Calhanoglu. Come spiega La Gazzetta dello Sport, i due proveranno a recuperare per la finale, ma sarà complicato vederli in campo.
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.