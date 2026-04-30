Ex Lazio, Bollini sulle squadre B: “Serve un campionato che non guardi ai risultati”

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© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

A margine della finale di Coppa Italia Primavera è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb Alberto Bollini, ex allenatore della Primavera della Lazio e oggi tecnico dell’Italia Under 19. Queste le sue parole: “Il modello delle giovanili italiane funziona e lo dicono i risultati: non è il momento di fare processi sul tema giovani, ma di porre riflessioni e trovare aspetti da migliorare, senza generalizzare. Sui contenuti tecnici, c'è una frase che mi piace: per andare avanti, bisogna tornare un po' indietro. E quindi meno tattica e più tecnica, questo lo condivido: siamo troppo vincolati al risultato, ci vuole più coraggio con i giovani. Ed è lì che serve la società”.

“Quando i giovani giocano in prima squadra vivono di grande entusiasmo e cercano di imparare tutto dai campioni, quando non giocano invece oziano un po'. E poi tornano in Primavera e si dice che non sono più performanti: si deve lavorare sull'aspetto morale ed emotivo. Il minutaggio comunque fa bene a tutti, valorizzi anche i ragazzi”.

“Sulle squadre B ero super favorevole quando non c'erano. E per me andrebbe fatto proprio il campionato delle seconde squadre, con meno assillo e tensione per il risultato. Un passaggio fondamentale per i nostri giovani”.