Roma, Gasperini perde Zaragoza: il piano infermeria
30.04.2026 20:15 di Ludovica Lamboglia Twitter: @@ludolamboglia
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Salvo colpi di scena, la Roma che lunedì sera alle 20.45 affronterà la Fiorentina nel posticipo non avrà a disposizione l'esterno Bryan Zaragoza. Lo spagnolo, come raccolto da TMW, dopo la seduta di allenamento di ieri si è fermato per un'infiammazione al ginocchio che vero similmente lo costringerà ai box almeno per la prossima partita.
Dopo Wesley e Dybala, però, nelle ultime ore il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha recuperato anche Manu Kone. Proseguono nei rispettivi programmi di recupero, invece, sia Pellegrini che Dovbyk.