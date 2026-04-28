"Pazza Lazio": il Corriere dello Sport esalta Maldini e il gol nel finale - FT
28.04.2026 08:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Il gol all'ultimo per evitare la sconfitta. È una "Pazza Lazio", come scrive Il Corriere dello Sport in prima pagina. La rete di Maldini da subentrato ha acciuffato il pareggio in extremis, recuperando nel punteggio il vantaggio dell'Udinese. "Spreca, va sotto e rimonta: 3-3", si legge ancora. In pochi minuti, infatti, i biancocelesti erano stati recuperati e ribaltati dalla doppietta di Atta, che aveva superato il 2-1 di Pedro. Alla fine ci ha pensato l'ex Atalanta a rimettere a posto le cose e ha salvare la Lazio. Di seguito l'apertura del quotidiano.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.