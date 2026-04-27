Udinese, Atta ed Ehizibue a Sky: "Una delusione, potevamo vincerla"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Arthur Atta e Kingsley Ehizibue sono intervenuti al termine di Lazio-Udinese ai microfoni di Sky. Ecco allora le parole dei due marcatori del match, sponda bianconera. Prima sono arrivate quelle del francese classe '03:

"Una delusione, penso che abbiamo fatto una bella partita. Abbiamo iniziato molto bene, poi preso il gol, però abbiamo reagito bene. Alla fine eravamo vicini a vincere, un peccato, però così è il calcio. Dobbiamo imparare da questi momenti. Abbiamo parlato di questo nuovo ruolo prima della partita, lui pensava che avrei fatto bene, io mi sento di aver fatto bene”.

Di seguito invece quelle di Ehizibue:

“Gol? Questo è il mio primo gol, un gol importante. Abbiamo giocato bene nel primo tempo, poi… però abbiamo conquistato un punto. Vogliamo 50 punti, sì, speriamo la prossima arrivi un +3”.