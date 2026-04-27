Atalanta, Palladino: "La gara contro la Lazio ci ha dato una bella botta"
27.04.2026 22:15 di Simone Locusta
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Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta per 3-2 contro il Cagliari. Una sconfitta che fa male in ottica campionato e che si aggiunge a quella di pochi giorni fa contro la Lazio, definita dal tecnico dei bergamaschi "una bella botta". Di seguito il suo intervento sulla gara con i biancocelesti.
"La gara con la Lazio ci ha dato una bella botta, in 5 giorni non era facile toccare i tasti giusti per ritrovare entusiasmo. Ora ci concentriamo sulle prossime quattro gare, senza mollare. Mi aspetto una reazione contro il Genoa".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.