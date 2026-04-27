Lazio, il punto sulle condizioni di Gila e Zaccagni: le parole di Sarri
27.04.2026 23:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Intervenuto in conferenza stampa dopo il pareggio contro l'Udinese, il tecico della Lazio Maurizio Sarri ha fatto il punto sugli infortunati. In particolare ha parlato delle condizioni di Zaccagni e Gila, entrambi assenti all'Olimpico. Di seguito le sue parole.
“Sugli infortunati non ho grandi preoccupazioni, credo che possiamo recuperare Gila e Zaccagni in qualche giorno. Il primo sembra che abbia solo un'ematoma nella caviglia, non ha lesione. Zac uguale, un sovraccarico dell’ultima partita. I cento minuti di Bergamo con pochi allenamenti gli stanno pesando. Sembrano due situazioni risolvibili entro la settimana prossima".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.