"Maramotta": il Corriere dello Sport celebra Motta e la Lazio - FOTO
23.04.2026 08:15 di Christian Gugliotta
RASSEGNA STAMPA - La Lazio è in finale di Coppa Italia. La lotteria dei calci di rigore è stata dolcissima per i biancocelesti, che il prossimo 13 maggio si giocheranno un trofeo e la qualificazione europea contro l'Inter. Il protagonista assoluto è stato Edoardo Motta, autore di un intervento miracoloso su Scamacca nel recupero del secondo tempo e mattatore dei rigori con quattro tentativi respinti.
È proprio per lui la prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport. "Maramotta" titola il quotidiano, che in copertina ha esaltato il baby portiere con due foto diverse: in una è catturata tutta la sua emozione, mentre nell'altra viene portato in trionfo dai compagni.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.