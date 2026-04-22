Lazio, vincere la Coppa Italia per cambiare il futuro. Anche quello di Sarri...

22.04.2026 08:15 di  Niccolò Di Leo  Twitter:    vedi letture
Lazio, vincere la Coppa Italia per cambiare il futuro. Anche quello di Sarri...
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"Questa manifestazione dura 5 partite, non può essere indicativa sulla stagione". Sarri è stato chiaro in conferenza stampa. Non esistono partite che salvano una stagione e non può farlo neanche la vittoria di una competizione che dura appena 5 incontri. Troppo poco per poter stimare le qualità e la condizione di una squadra. Seppur non così poco per cambiarne, almeno in parte, il prossimo futuro. Vincere la Coppa Italia non è descrittivo di una stagione, ma quanto meno concede una strada alternativa per l'Europa e introiti che, per il momento in cui si trova la Lazio, sono importanti. Il guadagno economico e la partecipazione europea sono due fattori che possono accelerare un progetto. Sarri ha descritto il prossimo come un nuovo anno zero. Forse con la vittoria della Coppa Italia potrebbe almeno avvicinarsi a un anno uno.

LA VITTORIA DELLA COPPA ITALIA E IL FUTURO DI SARRI - La domanda sorge, quindi, spontanea. In un momento di così tante perplessità alzare al cielo il trofeo garantirebbe la permanenza di Sarri? La risposta è 'no' ed è intrinseca nelle parole pronunciate dal tecnico a Formello. Però può incidere. Entrare in Europa, come evidenzia il Messaggero, garantirebbe una maggiore liquidità (il premio per il torneo e i ricavi UEFA), quindi un po' più di serenità nel progettare il futuro. Chissà se riuscirebbe anche a rasserenare gli animi tesi, anzi, tesissimi creatisi nel corso di questa stagione.

LE 'PRETESE' DI SARRI - Sarri per legame e passione vorrebbe chiudere la carriera da allenatore alla Lazio. Non lo ha mai nascosto. Ma per farlo ci dovranno essere le condizioni. Tra queste anche quelle di una società disposta a parlargli con onestà e sincerità, mettendo sul tavolo tutte le problematiche e i limiti da affrontare e un piano per il futuro che possa coniugarsi con le ambizioni e, soprattutto, le richieste del tecnico. In tal senso, la vittoria della Coppa Italia potrebbe dare una mano importante

Niccolò Di Leo
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Niccolò Di Leo
Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Goldbetlive.it, Totosì.sport e Calcio.com.