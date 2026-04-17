La Lazio apre Formello ai tifosi: "Insieme verso Bergamo". Tutti i dettagli
"Martedì 21 aprile, in occasione della seduta di allenamento che precede la trasferta per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la S.S. Lazio apre le porte ai propri tifosi: i cancelli dello Stadio Fersini (Via della Selvotta) saranno aperti a partire dalle ore 10:00 per consentire un accesso ordinato e permettere a tutti i tifosi di prendere posto in tribuna con la massima tranquillità.
Un momento speciale, da vivere insieme alla squadra alla vigilia di una sfida decisiva.
MODALITÀ DI ACCESSO
Per partecipare sarà necessario ottenere, a titolo gratuito, un tagliando di accesso – obbligatorio per tutti, anche per i minori – attraverso la piattaforma online, fino a esaurimento disponibilità e nel rispetto della capienza autorizzata dell’impianto.
Ogni persona potrà richiedere fino a un massimo di 4 tagliandi".