Lazio, che bellezza: Cancellieri e Basic mandano al tappeto il Napoli

La Lazio batte 2-0 il Napoli al Maradona con una grande prestazione: Cancellieri in avvio e Basic nella ripresa i marcatori di giornata

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Una Lazio bellissima, che sfiora la perfezione. Vince 2-0 al Maradona (per la quarta stagione consecutiva), sbaglia un rigore, non concede tiri in porta al Napoli e lo domina per larghi tratti della partita. La squadra di Sarri torna al successo in Serie A dopo due turni e prepara nel modo migliore la trasferta di Bergamo di mercoledì. Apre subito le marcature Cancellieri, in un primo tempo in cui la squadra biancoceleste ha fallito la ghiotta occasione del raddoppio con Zaccagni dal dischetto e relativa ribattuta, oltre a bombardare Milinkovic a più riprese. Nel secondo tempo di fatto chiude i giochi Basic, mettendo il sigillo a una prestazione che ha ricordato la Lazio dei giorni migliori.

LE SCELTE - Qualche rotazione per Sarri nell’ultima partita prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Davanti a Motta, torna Gila al centro della difesa insieme a Romagnoli, con Lazzari e Tavares terzini. Cataldi si riprende la maglia nel cuore del centrocampo, ai suoi lati Basic a destra e Taylor a sinistra. In attacco Noslin torna centravanti, sugli esterni confermati Cancellieri e Zaccagni.

LAZIO AVANTI - La Lazio parte forte, al 6’ Zaccagni manda in verticale per Taylor, palla dietro rasoterra per Cancellieri che batte Milinkovic. Vantaggio biancoceleste. Bel lancio di Noslin per Cancellieri, che punta Spinazzola e scarica per Basic, tiro che non mette in difficoltà Milinkovic. Zaccagni ancora profondo per Noslin, che prova a rientrare su Olivera ma viene fermato dal difensore azzurro altrimenti si sarebbe trovato davanti al portiere. Gran cross di Tavares per Cancellieri, anticipato per un soffio da Spinazzola, che evita la doppietta dell’esterno biancoceleste. Su azione di corner, cross di Spinazzola, spizzata di Cancellieri che prolunga ma non libera, Anguissa prova la sforbiciata, palla fuori. Al 29’ Noslin sfrutta il rimpallo su Buongiorno, si lancia verso Milinkovic, salta Beukema e viene atterrato da Lobotka in area, rigore e giallo per il centrocampista del Napoli. Zaccagni prima sbaglia dal dischetto e poi manda alle stelle la ribattuta. Ammonito Cataldi per un fallo su McTominay. Tiro di Cancellieri deviato da Olivera, respinge Milinkovic, poi palla alta su conclusione di Noslin. Zaccagni trova la sovrapposizione di Tavares, che cerca la porta, respinge Milinkovic.

BASIC METTE IL SIGILLO - Nel Napoli subito dentro Elmas e Alisson per Anguissa e De Bruyne. Inserimento di Taylor, cavalcata a tagliare e diagonale che esce di poco. Zaccagni per Noslin che anticipa Spinazzola, ma svirgola la conclusione. Alisson punta Lazzari e mette in mezzo una palla sporca, Hojlund non arriva, blocca Motta. Al 57’ grande giocata di sponda di Noslin, subentra Tavares in corsa, palla in mezzo, la cicca Cancellieri, arriva da dietro Basic che firma il raddoppio. Gran tiro di Alisson, palo esterno. Ammonito Taylor per un pestone a Lobotka. Tripla sostituzione nella Lazio, Dia, Patric e Provstgaard rilevano Zaccagni, Cataldi e Gila. Doppio cambio anche per il Napoli, entrano Giovane e Gutierrez per Lobotka e Spinazzola. Dopo una serie di rimpalli Noslin arriva sul fondo e serve al centro Tavares, lo contrasta Buongiorno ed evita il gol. Fuori Basic causa crampi e dentro Dele-Bashiru. Entra Mazzocchi per Politano. Tiro di McTominay deviato in angolo da Patric. Fuori anche Lazzari per crampi, entra al suo posto Hysaj. Conclusione di Hojlund, deviata da Romagnoli, corner. Ammonito Dia per un fallo su Buongiorno. Finisce così, la Lazio vince al Maradona per la quarta stagione consecutiva.