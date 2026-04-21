Lazio, i diffidati in Coppa Italia: chi potrebbe saltare la finale
21.04.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Lazio si gioca tutto a Bergamo. La finale di Coppa Italia passa dal ritorno della semifinale in casa dell'Atalanta, da cui si ripartirà dal 2-2 dell'andata all'Olimpico. Alla New Balance Arena, però, i biancocelesti dovranno stare attenti ai cartellini e ai diffidati: in caso di nuova sanzione, in due salterebbero l'eventuale finale (o la prima gara della prossima edizione del torneo). Sono a rischio Gila e Nuno Tavares, che dovranno mantenere ancora più alta l'attenzione.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.