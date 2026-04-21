Coppa Italia, è il giorno di Inter - Como: chi vince va in finale

21.04.2026 14:10 di  Simone Locusta   vedi letture
Coppa Italia, è il giorno di Inter - Como: chi vince va in finale
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Verrà decretata questa sera la prima finalista della Coppa Italia. A San Siro, alle ore 21:00, scenderanno in campo Inter e Como: dopo lo 0-0 al Sinigaglia, Chivu vuole sfruttare il fattore casalingo per provare a portare a casa una doppietta (scudetto e Coppa Italia) che in casa nerazzurra manca dal 2010, quando in panchina c'era José Mourinho; Fabregas, invece, vuole portare il Como dove non è mai arrivato e alzare un trofeo storico per il lariani. Lazio e Atalanta, dall'altro lato del tabellone, osserveranno con interesse l'esito della sfida prima di affrontarsi alla New Balance Arena domani sera.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.