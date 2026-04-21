Coppa Italia, è il giorno di Inter - Como: chi vince va in finale
21.04.2026 14:10 di Simone Locusta
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Verrà decretata questa sera la prima finalista della Coppa Italia. A San Siro, alle ore 21:00, scenderanno in campo Inter e Como: dopo lo 0-0 al Sinigaglia, Chivu vuole sfruttare il fattore casalingo per provare a portare a casa una doppietta (scudetto e Coppa Italia) che in casa nerazzurra manca dal 2010, quando in panchina c'era José Mourinho; Fabregas, invece, vuole portare il Como dove non è mai arrivato e alzare un trofeo storico per il lariani. Lazio e Atalanta, dall'altro lato del tabellone, osserveranno con interesse l'esito della sfida prima di affrontarsi alla New Balance Arena domani sera.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.