RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, vigilia pre Atalanta: terminata la prima parte con i tifosi
AGGIORNAMENTO ORE 11:33 - Finisce la prima parte della rifinitura. I tifosi caricano la squadra, i giocatori escono dal campo ringraziando tutti i presenti sugli spalti. Cori anche per Sarri che ringrazia.
AGGIORNAMENTO ORE 11:30 - Segnano ancora i verdi: gol di Pedro.
AGGIORNAMENTO ORE 11:25 - Cambio campo. Per i rossi fuori Dia e dentro Ratkov; per i verdi dentro Marusic e Noslin al posto di Lazzari e Cancellieri.
AGGIORNAMENTO ORE 11:20 - Il primo gol è di Basic, su assist di Maldini.
AGGIORNAMENTO ORE 11:17 - Termina il riscaldamento, inizia la partitella. Di seguito le due formazioni (Przyborek e Marusic fanno differenziato, lavorano sui tiri in porta Ratkov e Noslin).
ROSSI
Pannozzo
Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini
Dele-Bashiru, Patric, Taylor
Isaksen, Dia, Zaccagni
VERDI
Motta
Lazzari, Gila, Provstgaard, Tavares
Basic, Cataldi, Belahyane
Cancellieri, Maldini, Pedro
AGGIORNAMENTO ORE 11:12 - Si lavora con il pallone: squadra divisa in due gruppi per una parte di possesso palla con pressing in spazi stretti. Si stacca Rovella; Marusic e Przyborek fanno differenziato.
AGGIORNAMENTO ORE 11:07 - Terminato il torello, inizia la parte atletica. Rovella è ancora con il gruppo. Furlanetto segue da vicino il riscaldamento dei portieri.
AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Con i cori del Fersini sullo sfondo (soprattutto per Sarri), la squadra ha iniziato il riscaldamento con il torello. Tutti presenti, compresi Marusic, Gila, Lazzari e Maldini. Con il gruppo c'è anche Rovella.
AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Entra in campo la squadra, guidano il gruppo Sarri e Zaccagni. Iniziano i cori, i giocatori salutano e ringraziano i tifosi.
AGGIORNAMENTO ORE 10:45 - La Lazio sta per fare il suo ingresso in campo. Intanto iniziano i cori di sostegno da parte dei tifosi presenti.
AGGIORNAMENTO ORE 10:35 - Attesa per l'ingresso in campo della squadra, dopo di che avrà inizio la rifinitura in vista dell'Atalanta.
AGGIORNAMENTO ORE 10:15 - Spalti quasi pieni, il campo del Fersini è pronto. Intorno alle 11 entrerà la Lazio per iniziare la prima parte della rifinitura.
FORMELLO - Vigilia con i tifosi. Il centro sportivo di Formello apre i cancelli: la Lazio effettuerà la prima parte della rifinitura pre Atalanta di fronte al pubblico del Fersini. Dopo la mezz'ora iniziale, la squadra si sposterà sugli altri campi per continuare il lavoro tattico.