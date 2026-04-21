Atalanta, chi recupera per la Lazio? Il punto dall'infermeria

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RASSEGNA STAMPA - Raffaele Palladino spera di poter recuperare qualche elemento in vista della sfida contro la Lazio. I problemi maggiori sono in difesa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Scalvini e Kolasinac hanno svolto parte del lavoro in gruppo, i due sono usciti malconci dalla sfida contro la Roma: il primo ha ricevuto una botta all'anca, mentre il secondo ha avuto un affaticamento.

I due verranno valutati nelle prossime ore. Hien, invece, continua con il lavoro personalizzato ed è molto difficile, se non impossibile, che riesca a recuperare per la sfida di domani.

C'è però una buona notizia per il tecnico dei bergamaschi: Sulemana ha recuperato pienamente dal trauma al piede e sarà quindi disponibile per il match, in attacco non mancheranno sicuramente le opzioni.