Atalanta, chi recupera per la Lazio? Il punto dall'infermeria

21.04.2026 11:30 di  Simone Locusta   vedi letture
Atalanta, chi recupera per la Lazio? Il punto dall'infermeria
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Raffaele Palladino spera di poter recuperare qualche elemento in vista della sfida contro la Lazio. I problemi maggiori sono in difesa. Secondo quanto riporta il Corriere dello SportScalvini e Kolasinac hanno svolto parte del lavoro in gruppo, i due sono usciti malconci dalla sfida contro la Roma: il primo ha ricevuto una botta all'anca, mentre il secondo ha avuto un affaticamento.

I due verranno valutati nelle prossime ore. Hien, invece, continua con il lavoro personalizzato ed è molto difficile, se non impossibile, che riesca a recuperare per la sfida di domani.

C'è però una buona notizia per il tecnico dei bergamaschi: Sulemana ha recuperato pienamente dal trauma al piede e sarà quindi disponibile per il match, in attacco non mancheranno sicuramente le opzioni.

Simone Locusta
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.