Lazio, la protesta continua a Formello: cori contro Lotito
21.04.2026 11:22 di Mauro Rossi
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© foto di Antonello Sammarco/Image Sport
Porte aperte nel centro sportivo di Formello. Trenta minuti di allenamento aperto al pubblico alla vigilia della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta.
Tanti i cori dedicati a Maurizio Sarri, acclamazione anche per Cataldi e Pedro. Prosegue però anche la protesta dei tifosi biancocelesti.
Durante la seduta a porte aperte, infatti, non sono mancati cori di dissenso nei confronti del presidente Lotito da parte dei circa 1000 tifosi presenti nel centro sportivo.