Lazio, a Bergamo sarà la notte di Motta: Sarri punta su di lui

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RASSEGNA STAMPA - Edoardo Motta è pronto per un nuovo esordio in maglia biancoceleste, questa volta in Coppa Italia. In questa competizione, però, già ci ha giocato durante questa stagione: come riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, quando ancora difendeva i pali della Reggiana, era stato protagonista nel primo turno contro l’Empoli: un rigore parato a Ilie nei tempi regolamentari, poi un altro a Carboni nella lotteria dagli undici metri dopo l'1-1 al 90'. Due interventi che, però, non hanno evitato l'eliminazione.

Poi a gennaio è arrivato il salto. Dalla Serie B alla Lazio, dall'eliminazione alle semifinali: ci vogliono spalle larghe e talento per reggere il salto e Motta lo sta facendo eccome.

L'infortunio di Provedel ha reso necessario il suo impiego, ma adesso Motta ha proprio conquistato Sarri. Da quando è tra i pali, la Lazio ha vinto quattro partite su sei, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. Ora Motta è il punto fermo di questa Lazio, a Bergamo dovrà confermarsi decisivo.