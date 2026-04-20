Ranieri a rischio fischi: la Roma lo toglie dai maxischermi dell'Olimpico

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RASSEGNA STAMPA - Momento delicato per Ranieri a Roma. La spaccatura con Gasperini è totale, praticamente impossibile rimarginarla. A Trigoria non c'è stato alcun confronto tra i due e non ci sarà fino a fine stagione. Non interverranno nemmeno i Friedkin, che si sono informati sulla vicenda e che non rilasceranno alcune dichiarazioni o comunicati a riguardo.

È una convivenza forzata, entrambi si stanno isolando. Il senior advisor, in particolare, piano piano si sta allontanando sempre di più dai riflettori: all'Olimpico, per la gara contro l'Atalanta, è rimasto seduto vicino a Massara, con cui va molto d'accordo. Proprio il loro rapporto, unito alle scelte sul mercato e alla gestione degli infortuni, ha diviso in due la Roma lasciando solo Gasperini.

E come riportato da Il Corriere dello Sport, nell'ultima partita in casa la società ha chiesto esplicitamente di non inquadrare Ranier sui maxischermi dell'Olimpico. Il club ha voluto evitare "pericolose reazioni di pancia", come i fischi. Avrebbero fatto molto rumore, soprattutto dopo gli applausi riservati al tecnico da tutto lo stadio al momento della lettura delle formazioni. L'ex allenatore romanista, quindi, è stato inquadrato solo per la televisione.