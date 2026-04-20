Atalanta, quanti recuperi per Palladino: il punto verso la Lazio

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RASSEGNA STAMPA - Al via la preparazione della gara contro la Lazio. Ieri c'è stato l'abbraccio con i tifosi, l'Atalanta si è caricata con tutto il sostegno del suo pubblico alla New Balance Arena. Adesso toccherà lavorare sul campo per arrivare al meglio alla sfida di Coppa Italia. Dopo l'ultima giornata di campionato, per Palladino ci sono buone notizie dall'infermeria, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Il tecnico nerazzurro, infatti, mercoledì recupererà Hien e Sulemana, entrambi assenti contro la Roma: si aggregheranno al gruppo poco alla volta e saranno tra i convocati. Difficile vederli dall'inizio, ma almeno saranno a disposizione. Non preoccupano nemmeno le condizioni di Scalvini e Kolasinac, usciti all'intervallo all'Olimpico rispettivamente per una contusione all'anca e per un fastidio muscolare. Contro la Lazio ci sarà anche de Ketelaere, che smaltirà i postumi dell'influenza e sarà della partita.