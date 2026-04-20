FORMELLO - Lazio, Sarri aspetta Marusic: tutti i dubbi per l'Atalanta

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Appuntamento decisivo a Bergamo. La Lazio aspetta Marusic, alle prese con una lesione muscolare di basso grado: si è allenato ancora a parte, ma vuole esserci. La decisione sulla sua presenza arriverà solo alla rifinitura di martedì mattina (la prima mezz'ora con i tifosi al Fersini). In caso di nuovo forfait giocherà Lazzari, uscito solo per crampi a Napoli (ha già ripreso a lavorare con il resto dei compagni).

Di fronte a Motta in porta, la difesa sarà completata da Nuno Tavares a sinistra e Gila e Romagnoli al centro. Lo spagnolo è tornato alla grande sabato, nelle ultime settimane era stato gestito per un'infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro. A centrocampo non sono previsti cambi, la prestazione super del Maradona dovrebbe convincere Sarri (che parlerà in conferenza stampa) a confermare Basic, Cataldi e Taylor.

Dele-Bashiru (così come Patric) è destinato alla panchina, ma sarà sganciato a gara in corso. In attacco resta in dubbio Maldini: si è allenato regolarmente con la squadra, se darà garanzie scenderà in campo dall'inizio al centro del tridente. In caso contrario il posto se lo giocheranno Noslin e Dia. A destra è aperto il ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen, la scelta non è scontata. Sull'altra fascia confermato Zaccagni.