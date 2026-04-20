Napoli, un ex non ha dubbi: "La Lazio si gioca lo scudetto se..."

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La Lazio ha sbancato il Maradona. Con i gol di Cancellieri e Basic, la squadra di Sarri ha sconfitto il Napoli di Conte, ormai decisamente indietro nella corsa scudetto. Sulla gara si è espresso l'ex capitano azzurro Francesco Montervino, che ha parlato ai microfoni di Canale 8. Di seguito le sue parole: "Abbiamo subito una lezione di calcio. Peccato perché la Lazio è parsa spesso in difficoltà quest'anno, ma ha sempre avuto un'idea di gioco, un'identità coerente col suo allenatore, che a Napoli ci ha fatto divertire. Se fosse sceso uno da Marte, direbbe la Lazio si gioca lo scudetto e il Napoli è ottavo-nono".