Lazio | Gila, parla l'agente: "Al Napoli direi subito di sì! Sul rinnovo..."

Ai microfoni di Radio CRC ha parlato Alejandro Camano, agente di Mario Gila. Il procuratore fatto chiarezza sul futuro del difensore della Lazio, soffermandosi sulla sua possibile partenza nei prossimi mesi e sull'eventuale rinnovo con il club biancoceleste. Di seguito le sue parole.

"Gila al Napoli? Napoli è una città che ha un grande significato per noi in Argentina. È dove ha giocato Diego Armando Maradona e c’è sempre tanta felicità. Se fosse per me verrei a vivere domani a Napoli per mangiare un piatto di pasta e restare a due passi dal mare. Qui, però, parliamo di calcio professionistico e la testa del giocatore deve stare solo sulla Lazio. Mario Gila è un calciatore della Lazio e lo sarà fino alla fine della stagione. Ha ancora un anno di contratto con i biancocelesti. È un momento della stagione molto importante per la Lazio, c’è la possibilità di vincere la Coppa Italia, e Mario ha la testa solo per loro".

"Io non ho parlato con nessuna squadra della Serie A del futuro di Mario Gila. Qualora dovesse presentarsi un’offerta da qualunque club della Serie A deve parlare direttamente con la Lazio e poi con noi. Sabato contro il Napoli ha giocato veramente benissimo ed era molto tranquillo in questo. Mario Gila è uno dei più forti centrali tra quelli che ci sono in Italia. Ha firmato un contratto di cinque anni con la Lazio e questo è il suo quarto anno di contratto. La Lazio ha dato la possibilità ad uno dei miei calciatori di giocare in un campionato molto importante come quello italiano. Noi vogliamo rispettare il contratto con loro ed essere rispettosi di qualsiasi accordo abbiamo preso in precedenza. Siamo felici e fiduciosi di questo".

"Rinnovo con la Lazio? Non abbiamo mai parlato di questo. Siamo tranquilli come lo è lo stesso Mario. Rapporto con De Laurentiis? In passato Hakimi e Borja Mayoral, miei assistiti, sono stati vicini a vestire la maglia del Napoli. Il mio lavoro di procuratore è quella di rappresentare i tanti giocatori che rappresento. Come ho detto prima, Napoli è una città bellissima, ma chiunque vuole farsi avanti per Gila deve parlare prima con la Lazio che è l’unica che detiene i diritti di vendita del calciatore".