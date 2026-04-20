Lazio, il tifo organizzato: "Non entreremo a Formello!". E sul maxischermo...
Alcuni esponenti del tifo organizzato sono intervenuti ai microfoni di Radio Laziale per fare il punte sulle prossime iniziative. Tra queste hanno negato la loro presenza a Formello per la rifinitura di domani mattina della Lazio, confermando invece l'allestimento di un maxischermo per vedere insieme ai tifosi biancocelesti la partita della Lazio, ma senza specificare ancora dove sarà possibile riunirsi.
"Maxischermo? Mercoledì, dalle 18.00 in poi ci riuniremo per tifare la Lazio. Abbiamo risolto i problemi burocratici, mancano le ultime scartoffie con il Comune e l'ok della Questura. Domani comunicheremo il luogo dove vedere la partita. I cancelli aperti a Formello? Lasciamo a tutti la possibilità di fare quello che vogliono, ma il tifo organizzato non sarà presente".