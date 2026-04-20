Lazio, le iniziative pre Atalanta: si attende l'annuncio del tifo organizzato
RASSEGNA STAMPA - La Lazio si è mossa, ora tocca ai tifosi. Il club ha annunciato l'apertura dei cancelli di Formello per martedì mattina, alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il popolo biancoceleste potrà assistere alla prima parte dell'allenamento e sostenere la squadra in vista di un appuntamento così importante.
A riguardo, però, non è ancora arrivata la presa di posizione del tifo organizzato. Da mesi, infatti, va avanti una dura contestazione contro la società, con lo Stadio Olimpico lasciato vuoto per tutte le partite in casa (unica eccezione contro il Milan). Come riportato da Il Corriere dello Sport, si attende l'annuncio ufficiale che arriverà oggi alle 12.
Sono ore di riflessione, se accettare o meno la proposta della società. Ma c'è anche una terza strada, che prevederebbe il non presentarsi in tribuna a Formello e organizzare un momento di sostegno alla squadra fuori dal centro sportivo. In quel modo i tifosi starebbero comunque vicini al gruppo, ma senza fare un passo in avanti verso il club.