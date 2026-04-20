Bologna, Italiano sfida la Lazio: "Ecco qual è il nostro obiettivo"
20.04.2026 12:45 di Simone Locusta
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Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Juventus, Vincenzo Italiano è intervenuto ai microfoni di Dazn per fissare l'obiettivo stagionale del suo Bologna e manda indirettamente un messaggio anche alla Lazio. Di seguito le sue parole.
"La stagione tra virgolette è finita, queste 5 partite ci danno la possibilità di crescere da tutti i punti di vista. Volevamo arrivare ad aprile a giocarci qualcosa di importante e ci siamo riusciti, anche se in campionato lasci qualcosa. L'obiettivo è fare più punti possibili e migliorare dove si può".
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.