Roma, Gasperini: "È stata un'esperienza straordinaria. A fine stagione..."

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La Roma non va oltre l'1-1 contro l'Atalanta e non riesce a imporsi nella lotta Champions. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post-partita, Gian Piero Gasperini è tornato sulla polemica degli ultimi giorni con Claudio Ranieri e ha parlato anche del suo futuro. Di seguito le parole del tecnico dei giallorossi.

"Sono stato tirato dentro questa cosa, non si parla d'altro da una settimana. Non ho risposto e continuo a non rispondere, perché non mi sembra una cosa molto bella. Abbiamo 5 partite per raggiungere il nostro traguardo, è un percorso che abbiamo fatto molto bene, abbiamo 4 punti di vantaggio su una squadra come l'Atalanta. Lotteremo contro il Como, la Juve. Sono concentrato su questa situazione, chiudiamo benissimo il campionato. È stata per me una esperienza straordinaria, dove sono arrivato con tanto scetticismo intorno. La squadra mi ha seguito fortemente, continua a seguirmi e il pubblico mi ha gratificato. Quel che sarà fra un mese si affronterà a fine campionato".