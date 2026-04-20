Lazio, strappi e solidità ritrovata: è il momento di un altro grande colpo

20.04.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, strappi e solidità ritrovata: è il momento di un altro grande colpo

RASSEGNA STAMPA - La Lazio va a Bergamo nel momento migliore della stagione. Nelle ultime sei giornate ha raccolto 13 punti, come il Napoli e meno solo della Juventus, nonostante un calendario complicato con sfide contro Milan e partenopei. I risultati sono stati più che positivi e confermano una crescita evidente, come sottolineato anche da Maurizio Sarri.

I biancocelesti, come sottolinea il Corriere della Sera, hanno trovato continuità soprattutto contro le big: due vittorie col Milan, quattro punti con la Juventus, il successo a Napoli e buone prestazioni anche contro Atalanta e Bologna. Dopo un inizio difficile, Sarri ha adattato il gioco alle caratteristiche della rosa, puntando meno sul palleggio e più su velocità e strappi, costruendo però una base solida in fase difensiva.

Ed è proprio questa solidità a rendere oggi la Lazio una squadra difficile da battere. Dopo le prime quattro giornate, la Lazio ha perso 7 partite su 29, come Napoli e Atalanta, tre in meno della Roma. In una stagione non sempre brillante, le sconfitte sono state comunque contenute, soprattutto rispetto a molte concorrenti. Con questa consapevolezza la squadra si prepara alla semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta: dopo il 2-2 dell’andata e senza la regola dei gol in trasferta, anche un pareggio nei 120 minuti porterebbe almeno ai rigori. 

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.