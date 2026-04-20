Serie A, si chiude la 33ª giornata: in campo Lecce e Fiorentina
20.04.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Ultima gara della 33ª giornata di campionato. Con il posticipo di lunedì sera si chiude un altro turno di Serie A che si avvia verso la fine. In campo, alle 20:45, giocheranno Lecce e Fiorentina, gara importantissima per entrambe le squadre in vista della lotta salvezza. I giallorossi attualmente si trovano terzultimi a 27 punti, mentre i viola sono più tranquilli a quota 35 al quindicesimo posto.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.