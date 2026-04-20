Lazio, Mattei: "L'Atalanta ha mille motivazioni, servirà attenzione massima"

Stefano Mattei ha parlato ai microfoni di Radiosei, ai quali ha detto la sua sulla vittoria strappata dalla Lazio a Napoli e sull'imminente semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta. Di seguito le sue parole:

“La Lazio sabato ha fatto forse la sua miglior gara stagionale. Il Napoli probabilmente è entrato in campo scarico dopo il successo dell’Inter col Cagliari. Sbagliando i partenopei hanno permesso alla Lazio di fare la sua miglior partita, ecco perché si è vista questa differenza. Il dato più importante poi è che non hanno mai tirato in porta".

"Ora però la Lazio avrà un’altra gara e un conto è l’Atalanta di Juric e un conto è quella di Palladino, che ha raddoppiato il suo rendimento. L’Atalanta potenzialmente è da Champions, la squadra è in ritardo dopo l’avvio con Juric. I bergamaschi hanno mille motivazioni e con Palladino sarebbero da secondo o terzo posto, quindi massima attenzione perché mercoledì sarà tutta un’altra storia”.