Atalanta - Lazio, le probabili formazioni: tutti i dubbi di Sarri
Il grande appuntamento è arrivato. La Lazio vola a Bergamo: contro l'Atalanta si gioca un posto in finale di Coppa Italia. Si riparte dal 2-2 dell'andata all'Olimpico, con il gol di Musah nel finale. Sarri, ormai senza Provedel, Rovella e Furlanetto, spera nel recupero lampo di Marusic. Difficile vederlo in campo, a destra con ogni probabilità giocherà nuovamente Lazzari (uscito per crampi contro il Napoli). Di fronte a Motta in porta, al centro della difesa sarà confermata la coppia Gila - Romagnoli, con Nuno Tavares ancora a sinistra. Previsto un cambio a centrocampo rispetto al Maradona: Dele-Bashiru è in vantaggio su Basic per chiudere il terzetto con Cataldi e Taylor. In attacco dovrebbe tornare Isaksen dall'inizio, scavalcando Cancellieri. Se darà garanzie, dal primo minuto si rivedrà anche Maldini al centro: più indietro Noslin e Dia. Pochi dubbi invece su Zaccagni, sicuro del posto a sinistra.
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. All.: Palladino.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. A disp.: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Patric, Basic, Belahyane, Przyborek, Pedro, Cancellieri, Dia, Ratkov, Noslin. All.: Sarri.