Lazio, Sarri elogia Taylor: "È molto intelligente". E poi cita Hamsik...

Da quando è arrivato non si è mai fermato. Sempre Kenneth Taylor, punto fermo della Lazio di Sarri dal suo trasferimento a gennaio dall'Ajax. Anche contro il Napoli è stato tra i migliori. Il tecnico biancoceleste ha parlato proprio della sua prestazione nel post partita ai microfoni di Dazn. Ecco cosa ha detto.

“Taylor mezzala ideale? Mentre uscivo dal campo ho visto Hamsik. Penso sia stato tutto ciò che volevo da una mezzala. Taylor è ancora abbastanza giovane, intelligente. Ha avuto adattamento al calcio italiano immediato. Sta facendo bene per essere i primi mesi in Italia, in un campionato che non è tra i più belli, ma è tra i più difficili”.