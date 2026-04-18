Lazio, Hernanes esalta Taylor: "Ha più qualità rispetto a Guendouzi"
18.04.2026 20:10 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Dagli studi di Dazn, Hernanes ha commentato la vittoria della Lazio contro il Napoli. In particolare si è soffermato sulla prestazione di Taylor, arrivato a gennaio come sostituto di Guendouzi. Di seguito le sue parole.
“È la miglior Lazio della stagione, aiutata anche dalla brutta prestazione del Napoli. Ma bisogna fargli i complimenti. Sono andati bene soprattutto Nuno Tavares e Taylor, che sta diventando più forte del Profeta (ride, ndr.). Rispetto a Guendouzi ha portato non solo quantità ma anche tanta qualità”.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.