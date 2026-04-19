PRIMAVERA | Lazio - Roma, le formazioni ufficiali: Punzi lancia Przyborek
19.04.2026 12:35 di Christian Gugliotta
Al Fersini di Formello è tutto pronto per il fischio d'inizio del derby Primavera tra Lazio e Roma. Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:
LAZIO (3-5-2): D'Alessio; Ciucci, Pernaselci, Bordoni; Ferrari, Santagostino, Ferrari, Santagostino, Canali; Serra, Przyborek. A disp.: Bosi, Calvani, Battisti, Sulejmani, Marinaj, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
ROMA (3-4-2-1): De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Marchetti, Panico, Bah, Cama; Maccaroni, Almaviva; Arena. A disp.: Zelezny, Di Nunzio, Della Rocca, Mirra, Zinni, Arduini, Morucci, Lulli, Guaglianone, Paratici, Forte. All.: Federico Guidi
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.