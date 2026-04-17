PRIMAVERA | Ufficiale il calendario della 36ª giornata: il programma della Lazio

17.04.2026 22:00 di  Mauro Rossi   vedi letture
PRIMAVERA | Ufficiale il calendario della 36ª giornata: il programma della Lazio

Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha reso noti gli appuntamenti per la trentaseiesima giornata del campionato Primavera 1. 

La Lazio scenderà in campo sabato 2 maggio alle ore 11:00 al Fersini contro il Parma, attuale leader della classifica. 

La squadra di Punzi si appresta a concludere una stagione anonima, vissuta quasi sempre appena al di sopra della zona retrocessione. I biancocelesti arriveranno all sfida dopo la gara interna di questo weekend (domenica ore 13:00) al Fersini contro la Roma e dopo la sfida esterna (26 aprile ore 15:00) contro il Frosinone.