PRIMAVERA | Ufficiale il calendario della 36ª giornata: il programma della Lazio
17.04.2026 22:00 di Mauro Rossi
Con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale la Lega Serie A ha reso noti gli appuntamenti per la trentaseiesima giornata del campionato Primavera 1.
La Lazio scenderà in campo sabato 2 maggio alle ore 11:00 al Fersini contro il Parma, attuale leader della classifica.
La squadra di Punzi si appresta a concludere una stagione anonima, vissuta quasi sempre appena al di sopra della zona retrocessione. I biancocelesti arriveranno all sfida dopo la gara interna di questo weekend (domenica ore 13:00) al Fersini contro la Roma e dopo la sfida esterna (26 aprile ore 15:00) contro il Frosinone.