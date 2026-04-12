PRIMAVERA | il Verona prima del derby: Lazio a caccia di punti salvezza
RASSEGNA STAMPA - Reduce dal successo casalingo contro il Napoli, la Lazio Primavera si prepara ad affrontare in trasferta il Verona alle 13:00 di lunedì 13 aprile. I tre punti strappati al Fersini, hanno permesso alla squadra di Punzi di compiere un importante balzo verso la salvezza, che a sei giornate dalla fine deve ancora essere blindata.
In attesa che giochi anche il Sassuolo, i partenopei sono virtualmente al 17° posto e in zona playout, a -6 dai biancocelesti con una partita in più. Un successo contro i gialloblù, permetterebbe alla Lazio di allontanarsi ancor di più dalle posizioni basse della classifica, arrivando al derby di settimana prossima nel migliore dei modi.
Domenica 19 aprile, al Fersini arriverà la Roma, attualmente ancora in lotta per il titolo. Per la stracittadina, Punzi riavrà a disposizione capitan Bordoni e Farcomeni, out per squalifica contro il Verona.