IL TABELLINO di Verona - Lazio Primavera 1-1
Primavera 1 | 33ª giornata
Lunedì 13 aprile 2026, ore 13:00
Stadio Aldo Olivieri, Verona
Verona - Lazio Primavera 1-1
Marcatori: Bordon (5', L), Cham (34', V)
VERONA: Tommasi, Cham, Szimionas, Vermesan, De Battisti (71' Mussola), Ajayi (64' Akalé), De Rossi (64' Mendolia), Feola (71' Garofalo), Yildiz, Barry, Peci (85' Casagrande). A disp.: Castagnini, Martini, Intrabartolo, Tagne, Bortolotti, Fabbri. All.: Alessandro Montorio
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Pernaselci, Bordon, Ciucci; Ferrari, Battisti (79' Marinaj), Munoz, Santagostino, Canali (73' Calvani); Cuzzarella, Serra (73' Montano). A disp.: Bosi, Milillo, Gelli, Shpuza, Trifelli, Iorio, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Francesco Punzi
Arbitro: Lovison (sez. Padova)
Assistenti: Pandolfo - Posteraro
NOTE
Ammoniti: Ciucci (L), Vermesan (V), Battisti (L), Marinaj (L).
Espulsi: Cuzzarella (L).
Recupero: 1' p.t., 6 s.t.