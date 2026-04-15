PRIMAVERA | Lazio - Roma, scelto l'arbitro del derby: la terna
Il pareggio strappato nell'ultimo turno di campionato non ha cambiato di molto la situazione della Lazio Primavera, che a cinque gare dalla fine è a un passo dalla salvezza aritmetica. L'1-1 maturato sul campo del Verona, dopo aver giocato per quasi metà gara in inferiorità numerica, ha infatti permesso alla squadra di Punzi di restare a sette lunghezze di distanza dalla zona play-out, rappresentata dal 17° posto occupato dal Napoli.
È in una situazione di discreta serenità, dunque, che i biancocelesti si avvicinano al derby, in programma al Fersini domenica 19 aprile alle 13:00. Dopo il successo in rimonta dell'andata, la Lazio sogna il bis contro una Roma in piena lotta per il titolo, così da chiudere in maniera esaltante un'annata dal rendimento a dir poco discontinuo.
La stracittadina, valida per la 34esima giornata, sarà diretta da Mattia Ubaldi, arbitro della sezione di Roma 1. Completeranno la terna gli assistenti Elia Tini Brunozzi e Matteo Lauri.