Lazio, Taylor è il secondo miglior acquisto di gennaio in Serie A: il dato
16.04.2026 16:45 di Simone Locusta
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La rivoluzione in casa biancoceleste ha portato numerosi cambiamenti nella rosa, ma ce n'è uno che spicca sugli altri. L'arrivo a Roma di Kenneth Taylor ha modificato e non poco le caratteristiche del centrocampo della Lazio.
Passare da Guendouzi a Taylor significa passare a tutt'altre caratteristiche e in fase realizzativa questo si è visto eccome: l'olandese infatti è il secondo miglior acquisto di gennaio in Serie A prendendo in considerazione gol (3) e assist (1).
Meglio di lui solo Donyell Malen, un centravanti che in 12 presenze ha già segnato 10 gol migliorando vertiginosamente la produzione offensiva della Roma.
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.