Caso consiglia la Lazio: “Così non si va da nessuna parte, ecco cosa va fatto”
16.04.2026 12:00 di Mauro Rossi
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RASSEGNA STAMPA - Nel corso dell’intervista rilasciata sulle colonne de Il Cuoio, all’interno del Corriere dello Sport, Mimmo Caso si è soffermato anche sulla Lazio attuale e in particolare sulla protesta dei tifosi: “Non è una bella situazione, e tutto questo mi dispiace. Ritengo che ognuno debba fare un passo affinché si possa trovare una soluzione”.
“La tifoseria della Lazio è qualcosa di meraviglioso, dal di fuori non me la sento di esprimere un giudizio in questa situazione cosi particolare e difficile. Si dovrebbe prendere esempio dalla nostra Lazio dei meno nove; la squadra non va penalizzata, ma non devono essere penalizzati neanche i tifosi: se questi problemi non verranno risolti, non si andrà da nessuna parte”.