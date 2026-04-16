Lazio, Ratkov prova a farsi spazio: a Napoli può esserci un'altra occasione

16.04.2026 09:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Ratkov prova a farsi spazio: a Napoli può esserci un'altra occasione
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RASSEGNA STAMPA - Pochi segnali, ma abbastanza per essere colti. In una serata povera di occasioni offensive, la Lazio riparte dagli ultimi minuti contro la Fiorentina, quando Ratkov ha provato a lasciare il segno.

Entrato nel quarto d’ora finale dopo quattro panchine di fila, il serbo ha prodotto l’unico tiro in porta di un centravanti biancoceleste: un colpo di testa pulito, fermato da De Gea. Nulla di decisivo, ma abbastanza per emergere in una prova opaca.

a qui riparte Ratkov, a caccia di spazio nel finale di stagione, soprattutto a gara in corso. In una squadra che fatica a riempire l’area, il suo profilo può diventare un’alternativa utile. A Napoli, riporta il Corriere dello Sport, è sfida con Dia per una maglia, oppure per subentrare, anche in base alle condizioni di Maldini.

Chiara Scatena
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Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.