Lazio, Dele-Bashiru è l'arma anti Atalanta: Sarri pensa alla gestione
RASSEGNA STAMPA - Una settimana delicata per Dele-Bashiru: prima l’affaticamento, poi la convocazione e ora la gestione in vista della semifinale di Coppa Italia. C’è il Napoli, con il ballottaggio aperto con Basic, tornato titolare a Firenze dopo oltre due mesi. Ma le scelte di Sarri guardano già oltre, alla sfida con l’Atalanta.
È proprio contro i bergamaschi che il nigeriano ha reso di più: 2 gol e 1 assist in quattro precedenti. Un rendimento legato alle sue caratteristiche, perfette per attaccare gli spazi contro una squadra come quella di Palladino. Se darà garanzie fisiche, i dubbi per Napoli verranno sciolti, ma l’obiettivo resta averlo al meglio per il ritorno di Coppa del 22 aprile.
Per questo la gestione del minutaggio diventa cruciale. Come scrive il Corriere dello Sport, Napoli dovrebbe giocare uno tra lui e Basic, con la possibilità di dividere i minuti come contro la Fiorentina. Il croato è appena rientrato dopo un lungo stop, mentre Dele-Bashiru arriva da un leggero affaticamento. Sarri riflette sulla formazione anti-Napoli, ma una cosa sembra già chiara: per Bergamo la mezzala destra è scelta.