Roma - Lazio, Sinner potrebbe far slittare il derby: il motivo
Jannik Sinner potrebbe far slittare il derby della Capitale in programma nel weekend del 17 maggio. Il motivo? Proprio in quelle giornate, al Foro Italico, si giocheranno le finali di doppio e di singolo degli Internazionali di Tennis con l’azzurro che potrebbe, ovviamente, essere tra i protagonisti.
Per questo il Viminale avrebbe chiesto lo spostamento della stracittadina a lunedì 18 maggio alle 18.00 per una più facile gestione dell’ordine pubblico vista l’affluenza enorme sia per le finali degli Internazionali che per il derby della Capitale.
Al momento è solo un’ipotesi, non particolarmente gradita tra l’altro né dalla Roma né della Lazio.
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