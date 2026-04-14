Serie A, chiusa la battaglia legale con Img. Ma Lotito non era d'accordo

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© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Chiusa la battaglia legale tra Serie A e Img. Come riportato da Tuttosport, la Lega ha approvato a maggioranza la delibera per una transazione da 300 milioni di euro. Tutto era nato nel 2019, quando l'Antitrust ha accertato l'esistenza di un cartello restrittivo della concorrenza, composto anche da Mp Silva e B4 Capital, che avrebbe penalizzato il valore dei diritti Tv venduti all'estero dal 2008 al 2018. La cifra iniziale del contenzioso era di 513 milioni più rivalutazione, ma alla fine si è arrivati a una cifra più bassa. Il presidente della Lazio Claudio Lotito, come altri, non erano d'accordo, ma i soldi dovranno essere mandati entro giugno e sarà un ottimo introito per i club.