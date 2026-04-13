PAGELLE Fiorentina-Lazio: Lazzari sorpreso, Cancellieri sciupa. Nuno si fa valere
MOTTA 5,5: Può spingere di più sul gol incassato da Gosens: il tedesco schiaccia bene, forse serviva un passo in più prima di tentare il tuffo. Nella ripresa un buon intervento su Harrison, il gol sarebbe stato comunque quello annullato.
LAZZARI 5: Si fa sovrastare da Gosens, non si accorge dello stacco alle sue spalle. Non sfrutta la chance concessa dallo stop di Marusic, deve garantire più attenzione in caso di utilizzo nelle prossime settimane, soprattutto contro l’Atalanta.
ROMAGNOLI 6: Costretto a giocare sul centrodestra per il riposo forzato di Gila, gestito in vista della Coppa Italia. C’entra poco nell’episodio che permette alla Fiorentina di passare.
PROVSTGAARD 6: Cerca di arginare Piccoli, che dà un po’ di fastidio nel primo tempo soprattutto con un tiro da fuori. Gara abbastanza in controllo.
TAVARES 6,5: Corre tantissimo, è uno dei pochi pericolosi della Lazio, che mette un minimo in apprensione la Fiorentina. Per lui è un buon momento, nonostante tutto.
BASIC 5,5: Oltre due mesi dopo l’ultima volta. Finalmente in campo, come Zaccagni gioca un tempo e poi viene tolto dal campo. Non riesce a farsi notare, è anche normale che sia così, la notizia resta il suo utilizzo.
Dal 46’ DELE-BASHIRU 5,5: Nessun impatto sul match, gira palla in modo lento, non trova lo spazio per inserirsi.
PATRIC 6: Riutilizzato in regia per risparmiare l’acciaccato Cataldi, come rivelato da Sarri nel prepartita. Aveva brillato maggiormente contro Milan e Bologna, ma a Firenze tutto è legato anche alle motivazioni e ai compagni intorno.
TAYLOR 5,5: Un bell’inserimento nel primo tempo, mette palla dentro senza trovare nessun compagno a un metro dalla linea. Anche il suo contributo stasera non è sufficiente.
Dall’80’ RATKOV sv
CANCELLIERI 5: Poco incisivo, si divora una bella occasione calciando su De Gea, poteva aprire meglio la conclusione. Non taglia in tempo davanti a Gosens sul suggerimento stra-invitante di Taylor dalla fascia sinistra.
Dal 67’ ISAKSEN 5,5: È entrato?
DIA 5,5: La giocata migliore, l’unica, è l’assist immediato per Zaccagni che viene murato da De Gea. Per il resto non conclude mai verso il portiere spagnolo.
Dal 67’ PEDRO 6: Mezz’ora compreso il recupero, fa sentire i tacchetti a Piccoli quando perde tempo nel finale.
ZACCAGNI 6: Titolare a sorpresa, ha la prima occasione - enorme - per sbloccare la partita. De Gea si supera e con la manona gli nega la gioia. Rimane negli spogliatoi all’intervallo, 45 minuti che rappresentano il primo passo in avanti in vista della partita di Coppa Italia.
Dal 46’ NOSLIN 6: Parte esterno, poi va a fare la punta, infine si risposta sulla fascia. Fabbri non gli concede il rigore nemmeno richiamato dal Var. Tra i più vivaci davanti, è più colpa degli altri.
ALL. SARRI 5,5: Tante rotazioni, tanti infortunati, poche motivazioni. Fatto sta che la Lazio non segna per l'ennesima volta in trasferta e non gioca una buona partita.