Serie A, il Como cade ancora: il Sassuolo fa il colpo e scavalca la Lazio
17.04.2026 20:30 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Colpaccio del Sassuolo tra le mura amiche del Mapei Stadium. I neroverdi superano in questa trentatreesima giornata di Serie A il Como e scavalcano la Lazio, impegnata domani a Napoli e ora scesa al decimo posto in classifica.
Succede tutto alla fine del primo tempo a Reggio Emilia: dopo una frazione abbastanza bloccata, Volpato sblocca il match al 42’ dopo una ripartenza dei neroverdi, che raddoppiano due minuti più tardi con Nzola. Nel secondo minuto di recupero il gol di Nico Paz che tiene vivo il Como, fermato nel secondo tempo da un Turati strepitoso.
La squadra di Fabregas, ora, aspetta la gara di domenica sera tra Juventus e Bologna che potrebbe allontanare ulteriormente i lombardi dalla zona Champions.