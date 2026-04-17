Lazio, il Maradona aspetta Pedro: sarà accolto da 'eroe' a Napoli
17.04.2026 21:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Pedro indimenticabile. Senza averci mai giocato, lo spagnolo è diventato una leggenda del Napoli. Nessun tifoso azzurro potrà mai dimenticare la sua doppietta dello scorso anno a San Siro, che ha fermato la corsa allo scudetto dell'Inter aiutando la squadra di Conte, vincitrice del campionato all'ultima giornata. Ora, come raccontato da AreaNapoli.it, in occasione di Napoli - Lazio al Maradona, l'ex Barcellona si prepara a essere accolto da 'eroe' da tutto il pubblico azzurro, che è pronto a tributargli un grande applauso e una accoglienza assolutamente calorosa.
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Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.