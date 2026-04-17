Lazio, i tifosi disertano Formello? La risposta in vista dell'Atalanta
La Lazio chiama i tifosi a Formello. La società sta pensando di aprire i cancelli del centro sportivo biancoceleste in vista della gara di Coppa Italia contro l'Atalanta: l'idea è quella di ritrovare il pubblico almeno sugli spalti del Fersini per la prima parte della rifinitura di martedì. Per un appuntamento così importante, infatti, il club vorrebbe tutto il supporto e la carica del proprio popolo.
Tantissimi, però, non sembrano affatto intenzionati ad accettare l'invito della Lazio, come si legge da alcuni commenti sui social: "Ma proprio no, grazie!", "Non ci interessa", "Speriamo di no", "Gli spalti devono rimanere vuoti", "Spero non si presenti nessuno". Che sia lo Stadio Olimpico o il Fersini di Formello, il pensiero di diversi tifosi è sempre lo stesso. Per molti, quindi, la contestazione contro la società e il presidente Lotito dovrebbe continuare anche per un semplice allenamento, oltre che per le partite in casa.